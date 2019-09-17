МИД Китая осудил нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал стороны воздерживаться от эскалации конфликта.
В МИД КНР заявили, что осуждают атаку на нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, пишет RT.
В ведомстве также добавили, что призывают воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей