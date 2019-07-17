Четверо военных погибли в результате взрыва в Сирии

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В сирийской провинции Дераа из-за взрыва автомобиля погибли четыре и получили ранения еще четырнадцать военных.
Как сообщает 17 июля газета «Известия», причиной происшествия стало взрывное устройство, установленное в транспортном средстве.
Отмечается, что автомобиль перевозил военных к пунктам дислокации. Однако по некоторым данным транспортное средство было атаковано террористами на пути к деревне Ядуда в окрестностях города Дераа.
В данный момент в Сирии продолжается зачистка территории от оставшихся бандформирований.
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