Блогеры нашли на Украине склад танков на заброшенной базе

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На Украине на заброшенной военной базе группа молодых людей нашла целый склад готовых к боевым действиям танков.
Информацию блогеры разместили в YouTube, сообщает RNS. По их словам, на базе находились около 300 старых танков и десяток новых машин. Вся эта техника законсервирована и без пробега, все пломбы находятся в сохранности.
На базе также был оборудован «обновленный бункер».
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