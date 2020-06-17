Встреча президентов Польши и США может пройти уже на следующей неделе

Как сообщает газета “ Известия ”, на встрече президенты планируют поднять вопрос об оборонном соглашении “Форт Трамп”, а также размещении американских военных на территории Польши. Тем не менее, точная дата встречи на называется.

Такое решение вызвало удивление у ряда экспертов. Экс-посол США в Польше при администрации Клинтона Дэниел Фрид отметил, что между Дудой и администрацией Трампа была проделана колоссальная работа. При этом, по его словам, в последние дни президентских выборов в Польше у Дуды появилась сильная конкуренция. Его визит в США вызывает опасения в причастности Америки к выборам.