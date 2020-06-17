Встреча президентов Польши и США может пройти уже на следующей неделе
Сегодня, 16:42В миреФото: pexels.com
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Глава Польши Анджей Дуда может провести встречу в американским лидером Дональдом Трампом уже на следующей неделе. Информацию предоставили в администрации руководства обоих государств.
Как сообщает газета “Известия”, на встрече президенты планируют поднять вопрос об оборонном соглашении “Форт Трамп”, а также размещении американских военных на территории Польши. Тем не менее, точная дата встречи на называется.
Такое решение вызвало удивление у ряда экспертов. Экс-посол США в Польше при администрации Клинтона Дэниел Фрид отметил, что между Дудой и администрацией Трампа была проделана колоссальная работа. При этом, по его словам, в последние дни президентских выборов в Польше у Дуды появилась сильная конкуренция. Его визит в США вызывает опасения в причастности Америки к выборам.
Представители Белого Дома от комментариев отказались.
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