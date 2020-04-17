Фото: pixabay.com
На Украине за сутки коронавирусом заболели более 500 человек
17 апреля, 20:45В мире
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция была выявлена у 501 человека. По данным на 17 апреля, в стране насчитывается 4662 случаев COVID-19.
За все время пандемии на Украине от вируса умерли 125 человек, а 246 выздоровели. Об этом пишет russian.rt.com.
Минобразования Украины порекомендовало учебным заведениям не проводить последние звонки и выпускные из-за пандемии.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей