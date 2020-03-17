Границы Евросоюза закроют 17 марта

По словам Макрона, закрытие границ – общеевропейское решение. Оно было принято для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Что касается самой Франции, то здесь, начиная с 17 марта, приостанавливается реализация любых реформ, даже пенсионной. Положение настолько серьезно, что Маркон был вынужден перенести второй тур муниципальных выборов. Также сообщается об ограничении на перемещение людей по улицам и поездок по стране, пишет rns.online.