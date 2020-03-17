Границы Евросоюза закроют 17 марта

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Президент Франции Макрон заявил что с 17 марта границы ЕС и шенгенской зоны закроются на 30 дней, возможно срок будет больше.
По словам Макрона, закрытие границ – общеевропейское решение. Оно было принято для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.
Что касается самой Франции, то здесь, начиная с 17 марта, приостанавливается реализация любых реформ, даже пенсионной. Положение настолько серьезно, что Маркон был вынужден перенести второй тур муниципальных выборов. Также сообщается об ограничении на перемещение людей по улицам и поездок по стране, пишет rns.online.
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