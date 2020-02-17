США угрожают Мексике санкциями, если она будет закупать российские вертолеты
17 февраля, 12:56В миреФото: pxhere.com
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Белый дом пытается давить на Мексику, пытаясь не допустить покупку российских военных вертолетов.
По словам представителя Госдепартамента США Уго Родригеса, позиция штатов известна правительству Мексики. RT отмечает, что сообщение о возможных санкциях была доведена на уровне посольства.
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