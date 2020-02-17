С океанского лайнера Westerdam начали выпускать пассажиров

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В порту Сиануквиль (Камбоджа) согласились выпустить первых пассажиров с круизного теплохода Westerdam.
Напомним, из-за подозрение на наличие заразившихся новым коронавирусом на борту корабля, его не пустили в ряд портов. Отказались принимать судно на Филиппинах, в Японии, Таиланде, Тайване и в портах Гуама.
Камбоджа согласилась предоставить стоянку кораблю. Первые пассажиры, после тестов, сошли на берег. Их направят в столицу государства – Пномпень, после чего они отправятся по домам, пишет RT.
Сообщается, что на борту другого круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, число заразившихся коронавирусом – 219 человек.
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