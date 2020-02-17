С океанского лайнера Westerdam начали выпускать пассажиров

Напомним, из-за подозрение на наличие заразившихся новым коронавирусом на борту корабля, его не пустили в ряд портов. Отказались принимать судно на Филиппинах, в Японии, Таиланде, Тайване и в портах Гуама.

Камбоджа согласилась предоставить стоянку кораблю. Первые пассажиры, после тестов, сошли на берег. Их направят в столицу государства – Пномпень, после чего они отправятся по домам, пишет RT.