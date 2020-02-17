Из-за новостей о коронавирусе в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги

Трое злоумышленников присвоили себе товар, который привез в торговую точку доставщик, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что на их лица были надеты маски. Кроме этого, у одного из грабителей был при себе нож.

Объем ущерба составил свыше 1 тысячи гонконгских долларов, что эквивалентно 8,2 тысячам рублей.

Накануне глава районного совета потребителей призвала жителей не покупать впрок много туалетной бумаги, ведь из-за высокой влажности она может покрыться плесенью. Она также уверила граждан, что нехватки этого товара не будет.