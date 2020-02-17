Из-за новостей о коронавирусе в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги
17 февраля, 14:36В миреФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Гонконге неизвестные, вооруженные ножом, утром 17 февраля присвоили себе 600 рулонов туалетной бумаги. Это произошло после распространения информации о нехватке различных товаров первой необходимости в связи со вспышкой коронавируса.
Трое злоумышленников присвоили себе товар, который привез в торговую точку доставщик, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что на их лица были надеты маски. Кроме этого, у одного из грабителей был при себе нож.
Объем ущерба составил свыше 1 тысячи гонконгских долларов, что эквивалентно 8,2 тысячам рублей.
Накануне глава районного совета потребителей призвала жителей не покупать впрок много туалетной бумаги, ведь из-за высокой влажности она может покрыться плесенью. Она также уверила граждан, что нехватки этого товара не будет.
Сейчас в Гонконге официально зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей