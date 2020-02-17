Американский генеральный прокурор жалуется на Twitter своего президента
17 февраля, 13:04В миреФото: flickr.com
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Генпрокурор США Уильям Барр считает, что Трампу не следует писать в своем твиттер-аккаунте о Министерстве юстиции.
Барр заявил, что публикации о Минюсте США в Twitter Трампа мешают ему работать, сообщает RT. Он не может эффективно выполнять свои обязанности, когда их постоянно комментирует президент, причем делает это в социальной сети.
Также Барр отметил, что готов к ответу Трампа на свое заявление.
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