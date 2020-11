Число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки составило 9832, а всего в стране инфекцией заболели более 545 тыс.

Как сообщает RT, со вчерашнего дня украинские медики зафиксировали 94 летальных исхода от последствий заражения COVID-19.

