В ЕС цена на газ вышла за отметку в $2400 за тысячу куб. м

В ЕС цена на газ вышла за отметку в $2400 за тысячу куб. м
В ЕС цена на газ вышла за отметку в $2400 за тысячу куб. м
Вчера, 16:36В миреФото: pxhere.com
В ЕС стоимость газа на бирже превысила порог в $2,4 тыс. за одну тысячу куб. м. Это случилось в первый раз с начала весны.

Известно, что фьючерс с сентябрьской поставкой на хабе Нидерландов TTF стоит $2407 за одну тысячу куб. м, то есть, с начала суток цена выросла больше, чем на 10%, информирует Russian.rt.com.

Также сообщалось, что Игорь Юшков, главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, дал комментарии относительно положения энергетического сектора экономики стран Евросоюза в разговоре с журналистами «ПолитЭксперта».

«Чем больше акцентировать внимание европейских властей на проблеме надежности поставок энергетики, тем больше шансов что они как-то продвинут эту ситуацию», — отметил Юшков.

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