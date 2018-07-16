ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии

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В Сирии нанесен ракетный удар по позициям правительственной армии.
Как пишет газета «Известия» 16 июля, инцидент произошел на севере провинции Алеппо. От авиаудара израильских ВВС никто не пострадал: речь идет только о материальном ущербе.
Сирийское командование уже отреагировало на случившееся, назвав авиаудар попыткой поддержать террористические группировки.
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