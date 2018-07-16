Эрдоган: эпоха переворотов в Турции завершилась

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На митинге в честь Дня демократии в Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о завершении в стране эпохи переворотов.
Как пишет газета «Известия» 16 июля, турецкий лидер заявил, что «тому, кто нарушит покой нации, придется иметь дело с армией». Военные перевороты, по его мнению, остались в прошлом.
Напомним, два года назад во время беспорядков в стране погибли более 300 человек.
Символом возрождения нации Эрдоган назвал преодоление мятежа. По обвинению в подготовке к свержению власти под арестом до сих пор находятся около 50 тысяч человек.
Главным идеологом считают исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сейчас он пребывает в США.
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