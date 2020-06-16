Фото: pixabay.com
В Индии за сутки выявили более 10,6 тысяч человек с коронавирусом
Сегодня, 17:07В мире
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Со вчерашнего дня в Индии обнаружили 10667 пациентов с новой инфекций.
Общее число зараженных в стране выросло до 343 тысяч человек, пишет RT.
Всего за время пандемии от коронавируса здесь скончались почти десять тысяч пациентов.
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