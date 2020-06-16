СМИ: КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне

Журналисты предполагают, что власти КНДР отдали приказ взорвать межкорейский офис связи, который входит в часть комплекса. Об этом пишет russian.rt.com.

Ранее появилась информация, что КНДР решила оборвать коммуникационные линии с Южной Кореей, поскольку Пхеньяну и Сеулу больше не о чем говорить.