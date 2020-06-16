СМИ: КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне
Сегодня, 20:26В миреФото: flagi.in.ua
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СМИ написали о взрывах и дыме, который поднимается с Кэсонского промышленного комплекса, находящегося на территории Северной Кореи.
Журналисты предполагают, что власти КНДР отдали приказ взорвать межкорейский офис связи, который входит в часть комплекса. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее появилась информация, что КНДР решила оборвать коммуникационные линии с Южной Кореей, поскольку Пхеньяну и Сеулу больше не о чем говорить.
Также известно, что Северная Корея рассматривает возможность введения войск в демилитаризованные зоны.
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