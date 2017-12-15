Для уфимцев проведут лекцию о плавании на открытой воде

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лекция "Переплыви их все" пройдет уже 19 декабря.
Руководитель проекта I LOVE SUPERSPORT UFA Владислав Литвинчук проведет открытую лекцию, на которой расскажет об особенностях плавания на открытой воде, и нюансах экипировки и подготовки.
Также будут рассказы о заплыве через Волгу, побеге из замка Иф и чемпионате мира на открытой воде в Бенидорме. И Ural Swim на Тургояке.
Открытая лекция пройдет 19 декабря в 19:30 в Hilton Garden Inn Ufa Riverside (улица Аксакова, 4). Для участия в ней необходимо зарегистрироваться вот здесь.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей