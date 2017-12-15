Для уфимцев проведут лекцию о плавании на открытой воде

Лекция "Переплыви их все" пройдет уже 19 декабря.

Руководитель проекта I LOVE SUPERSPORT UFA Владислав Литвинчук проведет открытую лекцию, на которой расскажет об особенностях плавания на открытой воде, и нюансах экипировки и подготовки.

Также будут рассказы о заплыве через Волгу, побеге из замка Иф и чемпионате мира на открытой воде в Бенидорме. И Ural Swim на Тургояке.