Талибы заявили о взятии Афганистана под полной контроль

Талибы заявили о взятии Афганистана под полной контроль
Талибы заявили о взятии Афганистана под полной контроль
Вчера, 17:17В миреАлександра КонстантиноваФото: Al Arabiya
Участники движения заявили, что прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями.

Сегодня, 15 августа, представители «Талибана» (движение запрещено в России) заявили о том, что они установили контроль над всем Афганистаном. Они сообщили, что прибыли в президентский дворец в столице страны, Кабуле, для переговоров с правительством о передаче власти, передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Талибы также отметили, что боевые действия в Кабуле не ведутся.

По данным телеканала, «Талибан» также захватил авиабазу Баграм, которая находится к северо-западу от Кабула в провинции Парван. Крое того, боевики движения взяли под контроль тюрьму в городе Баграм, где находится около 5 тысяч осужденных, среди которых были их сторонники. Их талибы освободили.

За последние несколько дней «Талибан» взял 16 провинций страны. В четверг, 12 августа, были захвачены два крупных города — Кандагар и Герат. На Кабул группировка начала наступать утром 15 августа. Причём командование движения сразу приказало участникам по возможности не применять насилие и выпускать всех желающих уехать из города. За несколько часов они смогли установить контроль над Кабульским университетом на западе города, а также установили свои флаги над одним из районов. В настоящий момент талибы перекрыли все возможные пути выезда из Афганистана, за исключением аэропорта столицы, который контролируют иностранные военные силы, в первую очередь Турции.

Движение начало активное наступление на афганские войска после того, как было объявлено о выводе американской армии весной 2021 года.

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