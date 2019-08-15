Польша хочет увеличить цену за транзит российского газа по своей территории
Власти Польши рассматривают вопрос о повышении стоимости транспортировки газа из Российской Федерации.
Цену за транзит планируют поднять после завершения действующего контракта на транспортировку. Об этом информирует RNS.
По словам полномочного представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского, сейчас транзит газа это бизнес-проблема. Россия транспортирует свой газ по территории Польши почти бесплатно. Доход Варшавы от транспортировки российского газа в год составляет 21 миллион злотых или 5,4 миллиона долларов. Это не идет ни в какое сравнение с прибылями получаемыми Москвой от экспорта газа по 660-километровому польскому газопроводу. Каждый год по территории Польши в другие страны поступают миллиарды кубометров российского газа.
Наимский выразил надежду, что Москва примет новые условия Варшавы, и согласится на новую цену за транспортировку газа. Если это произойдет, то РФ сможет пользоваться газотранспортной системой Польши и после окончания действующего транзитного контракта.
Отметим, что контракт на транзит российского газа по территории Польши истекает в мае следующего года.