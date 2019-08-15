Польша хочет увеличить цену за транзит российского газа по своей территории

По словам полномочного представителя правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского, сейчас транзит газа это бизнес-проблема. Россия транспортирует свой газ по территории Польши почти бесплатно. Доход Варшавы от транспортировки российского газа в год составляет 21 миллион злотых или 5,4 миллиона долларов. Это не идет ни в какое сравнение с прибылями получаемыми Москвой от экспорта газа по 660-километровому польскому газопроводу. Каждый год по территории Польши в другие страны поступают миллиарды кубометров российского газа.