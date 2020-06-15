Фото: pixabay.com
На Украине за сутки коронавирус выявлен у 656 человек
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За минувшие сутки на Украине коронавирусная инфекция выявлена у 656 человек. За весь период пандемии в стране количество зараженных достигло 31 810.
За прошедшие 24 часа от коронавируса умерли 12 украинцев. В стране общее количество летальных случаев от COVID-19 достигло 901. Об этом пишет russian.rt.com.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству подготовить меры в связи с ростом количества инфицированных.
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