Израиль заявил про новый обстрел своей территории из сектора Газа
14 ноября, 17:08В миреФото: commons.wikimedia.org
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Израильские военные сообщают, что было выпущено более 200 ракет.
Как сообщает RT, со ссылкой на представителей армии Израиля. Из сектора Газа было выпущено около 220 ракет, большая часть которых уничтожена.
Военные заявили, что израильская система ПВО «Железный купол» справилась с налетом, уничтожив около 90% ракет, угрожавших жилым объектам и населению. Также сообщается, что примерно 60% реактивных снарядов упало на открытой местности.
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