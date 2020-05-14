В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса
14 мая, 16:49В миреФото: pexels.com
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На территории Индии восемь рабочих-мигрантов скончались в результате ДТП. Еще 54 человека получили травмы. Грузовик, перевозивший рабочих, столкнулся с автобусом.
Как сообщает газета “Известия”, происшествие случилось 14 мая в населенном пункте Гуна, расположенного в штате Мадхья-Прадеш. В грузовике передвигались 70 рабочих. Они двигались в сторону Мумбай. Автобус направлялся в Уннао. Среди пострадавших автобуса - водитель и два пассажира.
О причинах происшествия не уточняется.
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