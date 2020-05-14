В Индии восемь человек погибли при столкновении грузовика и автобуса

Как сообщает газета “Известия”, происшествие случилось 14 мая в населенном пункте Гуна, расположенного в штате Мадхья-Прадеш. В грузовике передвигались 70 рабочих. Они двигались в сторону Мумбай. Автобус направлялся в Уннао. Среди пострадавших автобуса - водитель и два пассажира.