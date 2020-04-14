Внешнеторговый оборот Китая снизился на 6%

Отмечается, что экспорт из Китая достиг 3,33 триллионов юаней. Он сократился на 11,4%. Импорт в Китай составил 3,24 триллионов юаней.

Экспорт из КНР в Россию на первые три месяца 2020 года снизился на 14,6%. Показатель составил 9,1 миллиардов рублей. При этом объем товаров, ввозимых в Китай из России, увеличился на 17,3%. В денежном выражении он достиг 16,2 миллиардов долларов.