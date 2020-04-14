Внешнеторговый оборот Китая снизился на 6%

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Оборот внешней торговли КНР за первый квартал 2020 года снизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Показатель составил 6,57 триллионов юаней, что эквивалентно 932 миллиардам долларов, сообщает газета «Известия» 14 апреля.
Отмечается, что экспорт из Китая достиг 3,33 триллионов юаней. Он сократился на 11,4%. Импорт в Китай составил 3,24 триллионов юаней.
Экспорт из КНР в Россию на первые три месяца 2020 года снизился на 14,6%. Показатель составил 9,1 миллиардов рублей. При этом объем товаров, ввозимых в Китай из России, увеличился на 17,3%. В денежном выражении он достиг 16,2 миллиардов долларов.
Торговый оборот между США и КНР по итогам первого квартала снизился на 18,3% в годовом выражении.
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