Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта опубликовала пост в его честь
14 апреля, 18:57В миреФото: ru.wikipedia.org
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Вдова погибшего в январе этого года игрока баскетболиста НБА Коби Брайанта Ванесса Брайант создала Instagram-публикацию, посвященную годовщине последнего матча своего супруга.
Игра состоялась в 2016 году, 13 апреля, информирует газета «Известия».
По словам Ванессы, Коби упорно работал 20 лет, отдавая баскетболу всего себя. Затем он просто хотел посвящать больше времени своей семье и быть рядом с дочерьми в каждый важный для них момент. Вдова спортсмена рассказала о том, что хочет вернуть утро 26 января каждый день. Она также написала в публикации, что жизнь очень несправедлива.
Коби Брайант вместе со своей тринадцатилетней дочерью Джианной погиб 26 января из-за крушения вертолета в американском штате Калифорния. Кроме этого, погибли ещё шесть человек.
Баскетболист отыграл с «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 сезонов. Он стал лидером команды по числу матчей, перехватов и набранных очков.
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