Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта опубликовала пост в его честь

По словам Ванессы, Коби упорно работал 20 лет, отдавая баскетболу всего себя. Затем он просто хотел посвящать больше времени своей семье и быть рядом с дочерьми в каждый важный для них момент. Вдова спортсмена рассказала о том, что хочет вернуть утро 26 января каждый день. Она также написала в публикации, что жизнь очень несправедлива.