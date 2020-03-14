Театры Бродвея отменяют спектакли из-за коронавируса

СМИ сообщают, что до 12 апреля на Бродвее отменяются все шоу. Причина – распоряжение губернатора Нью-Йорка о запрете всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 500 человек, пишет rns.online.

Напомним, 11 марта в ВОЗ заявили о том, что ситуация с новым коронавирусом переросла в пандемию. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся в мире превысило 118 000 человек. Вирусом охвачены 113 стран. Количество умерших – более 4000 человек.