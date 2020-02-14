Ситуация с коронавирусом привела к увольнению ряда крупных чиновников КНР
14 февраля, 21:04В миреФото: pixabay.com
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Кадровые перестановки из-за коронавируса затронули город Ухань, провинцию Хубэй и даже Гонконг.
Как сообщает RT, со ссылкой на китайское «Синьхуа», уволен секретарь горкома Коммунистической партии КНР в Ухани Ма Гоцян, на его место назначили Ван Чжунлиня.
Экс-мэр Шанхая Ин Юн займет место секретаря парткома провинции Хубэй вместо Цзян Чаоляна. Ся Баолун заменит Чжан Сяомина на посту главы канцелярии Государственного совета по делам Гонконга и Макао.
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