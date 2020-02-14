Медсестра из Британии проиграла на букмекерских сайтах деньги на лечение сына

Она объявила сбор средств, так как подобное заболевание не входит в перечень программы обязательного медстрахования, сообщает газета «Известия».

Более 200 тысяч евро, что эквивалентно 16,3 миллионам рублей, были собраны медсестрой зимой 2017 года. Тогда в сборе этих средств участвовали игроки и болельщики футбольной команды «Лидс Юнайтед», родители других смертельно больных детей, а также школа, где учился её сын и другие неравнодушные люди.

В период с января 2017 года по март 2018 года Женщина проиграла больше половины этой суммы. Её сын скончался позднее.