В США вручили Шнобелевские премии

В Гарварде состоялась ежегодная церемония награждения Шнобелевской премией победителей в номинациях за исследования с сомнительной ценностью.
Жюри отобрало десять команд, каждая из которых получила приз в сумме 10 триллионов зимбабвийских долларов, сообщает газета «Известия».
Вручение премии состоялось в 29 раз.
Победителем в области медицины стал Сильвано Галлус, доказавший, что приготовленная в Италии пицца может помочь в лечении некоторых заболеваний.
Еще одну премию получила научная работа, рассказывающая о способе обучения студентов-медиков специальными звуковыми сигналами.
В области экономики признаны исследователи из Германии, Турции и Нидерландов, которые выяснили, что больше всего микробов передаются через доллары США и румынские леи.
Иранский изобретатель за свое устройство по смене подгузников у детей удостоился премии в области техники.
Шнобелевскую премию получили также ученые, которые выясняли, приносит ли людям удовольствие чесание и щекотка.