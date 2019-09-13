В США вручили Шнобелевские премии

Жюри отобрало десять команд, каждая из которых получила приз в сумме 10 триллионов зимбабвийских долларов, сообщает газета «Известия».

Вручение премии состоялось в 29 раз.

Победителем в области медицины стал Сильвано Галлус, доказавший, что приготовленная в Италии пицца может помочь в лечении некоторых заболеваний.

Еще одну премию получила научная работа, рассказывающая о способе обучения студентов-медиков специальными звуковыми сигналами.

В области экономики признаны исследователи из Германии, Турции и Нидерландов, которые выяснили, что больше всего микробов передаются через доллары США и румынские леи.

Иранский изобретатель за свое устройство по смене подгузников у детей удостоился премии в области техники.