В освобожденном городе Сирии найдено ещё одно оружейное производство террористов

Раньше в ангаре, где боевики развернули свой завод, изготавливали печи, строительную сетку и арматуру, сообщает газета «Известия» 13 марта.

Отмечается, что террористы производили бомбы с поражающими элементами внутри. По мнению экспертов, тротил для них поставлялся из зарубежных стран

Склад боеприпасов был обнаружен неподалеку, в бывшем цехе по шитью женской одежды.