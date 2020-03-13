Первый этап «Формулы-1» в Австралии отменили из-за коронавируса
Вчера, 15:10В миреФото: wikipedia.org
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В Австралии из-за коронавируса отменили первый этап Гран-при текущего сезона чемпионата «Формулы-1».
Он должен был пройти 14 и 15 марта, сообщает газета «Известия».
После того, как у одного из членов команды McLaren обнаружили коронавирус, его коллеги отказалась выступать на чемпионате. В ходе специального совещания остальных команд было принято общее решение отказаться от гонки.
Ранее соревнования планировали перенести.
Сегодня в Австралии зарегистрировано свыше 200 случаев заражения коронавирусом.
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