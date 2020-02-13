В КНР объяснили резкий рост числа заразившихся COVID-19

Почти 15 000 новых заболевших выявлено в эпицентре заражения коронавирусом COVID-19 за прошедшие сутки. Также медики зафиксировали 242 смерти, сообщает rns.online, со ссылкой на сайт администрации региона.

Большое количество новых заболевших в провинции Хубэй объяснили применением новых методов диагностики. Они позволили убедительно доказать заражение коронавирусом тех, у кого оно ранее только подозревалось. Медики отмечают, что более ранняя диагностика означает большую эффективность лечения.