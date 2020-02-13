В КНР объяснили резкий рост числа заразившихся COVID-19

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Причина резкого роста числа заразившихся коронавирусом в провинции Хубэй – усовершенствование методов диагностики.
Почти 15 000 новых заболевших выявлено в эпицентре заражения коронавирусом COVID-19 за прошедшие сутки. Также медики зафиксировали 242 смерти, сообщает rns.online, со ссылкой на сайт администрации региона.
Большое количество новых заболевших в провинции Хубэй объяснили применением новых методов диагностики. Они позволили убедительно доказать заражение коронавирусом тех, у кого оно ранее только подозревалось. Медики отмечают, что более ранняя диагностика означает большую эффективность лечения.
По данным Министерства здравоохранения КНР на 12 февраля число заболевших COVID-19 в стране превышает 42 000 человек. Умерли от вируса уже 1113 человек.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей