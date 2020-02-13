В Индии 13 человек стали жертвами ДТП с автобусом

Кроме этого, серьезные травмы получили ещё 18 человек, сообщает газета «Известия» .

ДТП произошло в северном штате Уттар-Прадеш, на автотрассе Агра–Лакхнау. Автобус, где находилось около 45 пассажиров, ехал из Дели в Бихар.