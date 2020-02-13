В Индии 13 человек стали жертвами ДТП с автобусом

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При столкновении автобуса и грузового автомобиля в Индии 12 февраля погибли как минимум 13 человек.
Кроме этого, серьезные травмы получили ещё 18 человек, сообщает газета «Известия».
ДТП произошло в северном штате Уттар-Прадеш, на автотрассе Агра–Лакхнау. Автобус, где находилось около 45 пассажиров, ехал из Дели в Бихар.
Причины столкновения транспортных средств пока не называются. Ведется расследование.
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