Нидерланды: два взрыва за одно утро

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С интервалом в 30 минут в Нидерландах прогремели 2 взрыва.
Первый взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме. По предварительным данным сработало взрывное устройство.
Второй взрыв случился в сортировочном центре почтовой компании в городе Керкраде. Как сообщает RT, заряд мог находиться в посылке или письме.
Полиция Нидерландов пока не располагает сведениями о том связаны ли оба взрыва между собой.
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