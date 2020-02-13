Нидерланды: два взрыва за одно утро

Первый взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме. По предварительным данным сработало взрывное устройство.

Второй взрыв случился в сортировочном центре почтовой компании в городе Керкраде. Как сообщает RT, заряд мог находиться в посылке или письме.