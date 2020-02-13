Из-за коронавируса в Испании отменили международную выставку

По словам одного из организаторов выставки, обеспокоенность заболеванием и вопросы трансфера вынудили отменить Mobile World Congress.

Как сообщает rns.online, выставка должна была стать знаковым событием для развития устройств, работающих с сетями 5 поколения. В MWC должны были принять участие ключевые игроки рынка мобильных устройств: Nokia, LG Electronics, Sony, Ericsson, Amazon. Однако, из-за коронавируса, они отказались от участия. Пока остается нерешенным, как будут компенсированы расходы участников выставки.