Из-за коронавируса в Испании отменили международную выставку

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С 24 по 27 февраля в Барселоне должна была проходить выставка мобильной индустрии. Организаторы заявили об отмене мероприятия из-за коронавируса.
По словам одного из организаторов выставки, обеспокоенность заболеванием и вопросы трансфера вынудили отменить Mobile World Congress.
Как сообщает rns.online, выставка должна была стать знаковым событием для развития устройств, работающих с сетями 5 поколения. В MWC должны были принять участие ключевые игроки рынка мобильных устройств: Nokia, LG Electronics, Sony, Ericsson, Amazon. Однако, из-за коронавируса, они отказались от участия. Пока остается нерешенным, как будут компенсированы расходы участников выставки.
По последним данным число зараженных коронавирусом в Китае превысило 42 000 человек. Количество умерших за сутки увеличилось почти на 100 человек.
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