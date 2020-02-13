Глава Amazon купил в Лос-Анджелесе дом за 165 миллионов долларов

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Глава компании Amazon Джефф Безос, которого издание Forbes назвало самым богатым в мире человеком, приобрел особняк в Лос-Анджелесе. Его стоимость - 165 миллионов долларов (10,4 миллиардов рублей).
Сделка является рекордной для элитного района города Беверли-Хиллз, сообщает 13 февраля газета «Известия».
Бывшим владельцем особняка был музыкальный продюсер Дэвид Геффен. Дом расположен на территории 3,6 гектаров. Он был построен в тридцатые годы прошлого века для главы студии Warner Bros. Джека Уорнера. Помимо основного строения, на участке расположены домики для гостей, теннисный корт, сад и поле для гольфа.
По мнению экспертов, особняк является одним из самых красивых в мире.
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