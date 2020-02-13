Глава Amazon купил в Лос-Анджелесе дом за 165 миллионов долларов

Бывшим владельцем особняка был музыкальный продюсер Дэвид Геффен. Дом расположен на территории 3,6 гектаров. Он был построен в тридцатые годы прошлого века для главы студии Warner Bros. Джека Уорнера. Помимо основного строения, на участке расположены домики для гостей, теннисный корт, сад и поле для гольфа.