Президент США Дональд Трамп ввел в штате Флорида режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана «Эта».

Как пишет RT, в режим готовности приведены спасательные службы штата. Сообщается, что более 80 человек в Гватемале стали жертвами стихии и ее последствий.

