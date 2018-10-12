В Башкирии создадут пятый природный парк «Зилим»

12 октября на заседании Президиума Правительства РБ, который прошел под председательством премьер-министра Рустэма Марданова, принято решение о создании с 1 января 2019 года Природного парка «Зилим» в Гафурийском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Финансирование проекта одобрено с 1 января 2019 года в рамках программы «Экология и природные ресурсы». На три года определено финансирование в размере 16,6 миллионов рублей.