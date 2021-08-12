США: ОПЕК должна отказаться от снижения добычи нефти

Выступая в Белом доме президент Байден заявил, что его администрация «дала понять» ОПЕК и крупным государствам-экспортерам нефти, что введенное в период пандемии сокращение добычи нефти пора отменять, пишет oilcapital.ru.
По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, подтвердила прошедшую между Штатами и ОПЕК консультацию. Также она сообщила, что взаимодействие по данному поводу продолжается и то, что Вашингтон не настаивает на немедленной реакции.
Псаки заявила, что власти США добиваются увеличения нефтедобычи в мире для снижения стоимости бензина в стране. В то же время администрация Байдена пока не просила американских нефтяников увеличить добычу.