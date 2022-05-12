Британец выиграл в лотерею 184 млн фунтов стерлингов

Британец выиграл в лотерею 184 млн фунтов стерлингов

Британец выиграл в лотерею 184 млн фунтов стерлингов

Вчера, 13:17
В мире
Фото: piqsels.com
Житель Великобритании выиграл в европейской лотерее EuroMillions 184 миллиона фунтов стерлингов ($225,3 млн).

Как сообщает iz.ru, представители лотереи попросили всех купивших билеты проверить свои номера, так как победитель еще не обратился за выигрышем.

Отмечается, что это рекордный выигрыш в лотерею. Владелец билета станет богаче британской певицы Адель.

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