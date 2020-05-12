США вложат $750 тысяч в поддержку медиаиндустрии Ближнего Востока
Госдеп США пригласил некоммерческие организации принять участие в конкурсе «Медийная инициатива для Ближнего Востока». Ведомство собирается организовать тренинги для представителей регионального медиабизнеса и наладить с ними сотрудничество.
Инициатива предполагает обмен творческим опытом между американскими и ближневосточными специалистами в сфере медиаиндустрии, чтобы активизировать воображение зрителей в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом пишет russian.rt.com.
Госдеп готов выделить на реализацию инициативы 750 тысяч долларов. Программа распространяется на Иран, Ирак, Израиль, Сирию, Саудовскую Аравию, Ливию, ОАЭ, Йемен и другие страны.
США запустят программы по обмену специалистами, чтобы укрепить связи между американскими и ближневосточными телевизионными индустриями. Этот обмен направлен на продвижение западных методов и стандартов производства, ценностей и практик американских медийных компаний, чтобы повысить качество медиаиндустрии на Ближнем Востоке.
Почти половина мероприятий, реализуемых в рамках проекта, будут посвящены созданию телевизионного контента. В странах Ближнего Востока пройдут семинары и мастер-классы для начинающих авторов и продюсеров телепередач.