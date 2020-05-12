США вложат $750 тысяч в поддержку медиаиндустрии Ближнего Востока

Инициатива предполагает обмен творческим опытом между американскими и ближневосточными специалистами в сфере медиаиндустрии, чтобы активизировать воображение зрителей в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом пишет russian.rt.com.

Госдеп готов выделить на реализацию инициативы 750 тысяч долларов. Программа распространяется на Иран, Ирак, Израиль, Сирию, Саудовскую Аравию, Ливию, ОАЭ, Йемен и другие страны.

США запустят программы по обмену специалистами, чтобы укрепить связи между американскими и ближневосточными телевизионными индустриями. Этот обмен направлен на продвижение западных методов и стандартов производства, ценностей и практик американских медийных компаний, чтобы повысить качество медиаиндустрии на Ближнем Востоке.