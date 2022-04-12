Симоньян прокомментировала новости западных СМИ о работе RT на испанском

Симоньян прокомментировала новости западных СМИ о работе RT на испанском

Симоньян прокомментировала новости западных СМИ о работе RT на испанском

Вчера, 21:43
В мире
Фото: pixabay.com
В Telegram-канале главреда RT Маргариты Симоньян появился комментарий относительно сообщений западных массмедиа о работе RT на испанском языке.

Симоньян назвала Twitter «не единственной историей успеха RT en Español». У него свыше 18 миллионов подписчиков в соцсети Facebook, отметила она.

«До блокировки на YouTube у испанского канала было 5,9 миллиона, а у английского — 4,65 миллиона», — подчеркнула Симоньян.

В западной прессе ранее появилась информация о том, что невзирая на официальные ограничения на территории Европы либо на приостановку работы каналов в YouTube, российский голос по-прежнему, как может, «просачивается сквозь щели, которые оставили платформы».

Корреспонденты Associated Press пишут, что одними из факторов эффективной работы RT являются развитие им своей сети и создание данного сообщества. Симоньян подчеркнула, что любит подобные «истерики».

Ранее она прокомментировала также введение запрета на работу RT в странах Евросоюза. Это решение четко демонстрирует, чего на самом деле стоит «хваленая демократия» Европы, заявила Симоньян.

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