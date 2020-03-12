Власти Италии объявили о закрытии магазинов и заведений общепита

Об этом стало известно 11 марта, сообщает газета «Известия».

По словам Конте, гражданам при этом гарантируются основные услуги, в том числе общественный транспорт. Он призвал жителей страны не покупать продукты в больших объемах, напомнив об услуге доставки еды на дом.

Премьер-министр также отметил, что в Италии продолжают работать почты, банки, финансовые и страховые компании. Помимо этого, функционируют и производства при соблюдении мер безопасности.