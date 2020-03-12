Власти Италии объявили о закрытии магазинов и заведений общепита
Вчера, 22:04В миреФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил о введении в стране новых мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19. Так, объявлено о закрытии заведений общественного питания и магазинов, за исключением занимающихся торговлей предметами первой необходимости.
Об этом стало известно 11 марта, сообщает газета «Известия».
По словам Конте, гражданам при этом гарантируются основные услуги, в том числе общественный транспорт. Он призвал жителей страны не покупать продукты в больших объемах, напомнив об услуге доставки еды на дом.
Премьер-министр также отметил, что в Италии продолжают работать почты, банки, финансовые и страховые компании. Помимо этого, функционируют и производства при соблюдении мер безопасности.
На сегодня в Италии больше всего заразившихся COVID-19 по сравнению с другими европейскими государствами. Согласно статистике ВОЗ, подтверждено уже свыше 12 тысяч случаев заражения. Скончались 827 человек.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей