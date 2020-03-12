S7 на время приостановила рейсы в Западную Европу

Авиаперевозчик S7 с 13 марта отменил все рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию по причине соответствующего запрета властей России.
«В связи с решением Минтранса России, с 13 марта текущего года будут на время отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из РФ в/из Италию, Испанию, Францию и Германию», — уточнили в компании.
Как пишет RNS, для возвращения путешествующих организуют чартерные рейсы.
В компании предложили пассажирам отмененных рейсов подать документы для возврата 100%-й стоимости авиабилета. Кроме этого, без штрафов можно будет произвести обмен авиабилетов на более поздние даты либо другие направления.
«Помимо этого, вне зависимости от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, купленные с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. Возврат билетов, купленных в данный период, доступен для любого рейса S7 Airlines и авиаперевозчиков-партнеров без ограничений по дате перелета», — пояснили представители S7 Airlines.