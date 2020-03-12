S7 на время приостановила рейсы в Западную Европу

«В связи с решением Минтранса России, с 13 марта текущего года будут на время отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из РФ в/из Италию, Испанию, Францию и Германию», — уточнили в компании.

Как пишет RNS, для возвращения путешествующих организуют чартерные рейсы.

В компании предложили пассажирам отмененных рейсов подать документы для возврата 100%-й стоимости авиабилета. Кроме этого, без штрафов можно будет произвести обмен авиабилетов на более поздние даты либо другие направления.