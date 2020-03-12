Крупнейшую выставку видеоигр отменили из-за коронавируса

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Самая крупная в мире ежегодная выставка индустрии видеоигр E3 была отменена в связи со вспышкой коронавируса.
Об этом стало известно 11 марта, сообщает RNS.
В заявлении организаторов мероприятия сказано, что решение было принято после консультаций со специалистами. В нем также говорится о том, что этот способ действия является наилучшим в сложившейся ситуации.
Организаторы выразили разочарование тем, что E3-2020 придется отменить. Однако они добавили, что решение является взвешенным и правильным.
Ранее в этот же день ВОЗ объявила о пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире.
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