Жители США побили рекорд по объему кредитов

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Общий объем кредитов у жителей США за 2019 год достиг рекордной отметки - 14,15 триллионов долларов.
За год общая сумма займов увеличилась на 601 миллиард долларов, сообщает 12 февраля газета «Известия».
Отмечается, что большую часть кредитов - 9,56 триллионов долларов - составляют ипотечные. Их сумма выросла на 433 миллиарда долларов за год. Следующую позицию занимают займы на образование. Они составляют 1,51 триллион долларов.
Сумма долгов по кредитным картам и автоткредитам выросла за 2019 год на 57 миллиардов долларов. Она составила 0,93 и 1,33 триллионов долларов соответственно.
Долги населения США растут уже 22 квартал подряд. При этом по итогам прошлого годам рекордной суммы - 1,04 триллионов долларов - достигли суммарные долги граждан страны в возрасте до 29 лет.
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