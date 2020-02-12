Жители США побили рекорд по объему кредитов

За год общая сумма займов увеличилась на 601 миллиард долларов, сообщает 12 февраля газета «Известия».

Отмечается, что большую часть кредитов - 9,56 триллионов долларов - составляют ипотечные. Их сумма выросла на 433 миллиарда долларов за год. Следующую позицию занимают займы на образование. Они составляют 1,51 триллион долларов.

Сумма долгов по кредитным картам и автоткредитам выросла за 2019 год на 57 миллиардов долларов. Она составила 0,93 и 1,33 триллионов долларов соответственно.