В Сирии под зданием музея нашли место пребывания боевиков

Боевики оставили свои вещи в подвалах строения, сообщает 12 февраля газета «Известия». Они были найдены в ходе патрулирования города после его освобождения.

Несмотря на то, что местные жители пытались спасти ценные экспонаты, а директор закопал часть из них, боевики нашли многие артефакты и присвоили их себе. Сотрудники музея рассказали, что похищение является значительной потерей для мировой культуры.