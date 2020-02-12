В Сирии под зданием музея нашли место пребывания боевиков
12 февраля, 16:00В миреФото: ru.wikipedia.org
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В городе Маарет-эн-Нууман (Сирия) под зданием караван-сарая, отданного под музей, было обнаружено место пребывания террористов.
Боевики оставили свои вещи в подвалах строения, сообщает 12 февраля газета «Известия». Они были найдены в ходе патрулирования города после его освобождения.
Несмотря на то, что местные жители пытались спасти ценные экспонаты, а директор закопал часть из них, боевики нашли многие артефакты и присвоили их себе. Сотрудники музея рассказали, что похищение является значительной потерей для мировой культуры.
Сейчас в городе работают саперы. Они нашли и обезвредили уже как минимум 75 неразорвавшихся снарядов. Большая часть боеприпасов оказались израильского и турецкого происхождения, однако встречались и самодельные образцы.
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