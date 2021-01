Индонезийские следователи не считают, что пропавшее с радаров пассажирское воздушное судно взорвалось в воздухе.

По сообщению iz.ru, следователи из Индонезии полагают, что Boeing достиг высоты двести пятьдесят футов и был цел, а взрыв произошел из-за удара об воду на высокой скорости. По словам следователей, остатки самолета были разбросаны на расстоянии порядка двухсот метров, что не характерно для взрыва в воздухе. Напомним, девятого января индонезийский боинг пропал с радаров, а потом его обломки были обнаружены в Яванском море.

