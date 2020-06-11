Фото: pixabay.com
Демонстранты в Сент-Поле свалили памятник Колумбу
Сегодня, 16:54В мире
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Протестующие в городе Сент-Пол (Миннесота) свалили памятник Христофора Колумба.
Как пишет RT, на территории палаты представителей штата Миннесота митингующие набросили веревки на статую Христофора Колумба и повалили ее на землю.
Отмечается, что некоторые участники акции пинали памятник на земле.
Власти штата заявили, что несмотря на «неоднозначную роль» Колумба, граждане должны соблюдать законные процедуры демонтажа объектов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей