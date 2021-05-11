Власти Бразилии направят $1 млрд на обеспечение населения вакциной от COVID-19
Власти Бразилии направят $1 млрд на обеспечение населения вакциной от COVID-19
Сегодня, 19:31
В мире
Фото: pxhere.com
Власти Бразилии открыли кредитную линию на сумму 5,5 миллиарда реалов, чтобы провести массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции.
Как пишет RT со ссылкой на информацию пресс-службы президента Бразилии, выделенные средства будут направлены на выпуск 50 миллионов доз препарата от COVID-19, а также на покупку дополнительных 100 миллионов доз немецкой разработки Pfizer.
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