В Мексике уже пять человек стали жертвами контрафактного лекарства
11 марта, 15:14В миреФото: piqsels.com
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Уже пятый житель Мексики скончался после введения контрафактного препарата во время процедуры гемодиализа.
Это произошло в корпоративной больнице компании Pemex (город Вильяэрмоса), сообщает газета «Известия».
Всего контрафактный препарат получили 54 сотрудника предприятия. Трое из них остаются в реанимационном отделении. Они подключены к аппарату “искусственная почка”. Состояние еще 23 пациентов оценивается как стабильное. Амбулаторную помощь получают 27 человек
Первые пациенты поступили в медучреждения 27 и 28 февраля. Ранее все они проходили процедуру гемодиализа. Проверка показала, что одна из партий применяемого при данной процедуре гепарина натрия инфицирована бактериями клебсиелл пневмонии (Klebsiella pneumoniae).
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