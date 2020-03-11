В Мексике уже пять человек стали жертвами контрафактного лекарства

Всего контрафактный препарат получили 54 сотрудника предприятия. Трое из них остаются в реанимационном отделении. Они подключены к аппарату “искусственная почка”. Состояние еще 23 пациентов оценивается как стабильное. Амбулаторную помощь получают 27 человек